Internauta

Um grupo de pessoas, entre elas contemplados do programa federal Minha Casa, Minha Vida, tentou invadir na noite dessa quarta-feira (15.02) o Residencial São Benedito, localizado na região do bairro São Matheus, em Várzea Grande.

De acordo com moradores do bairro São Matheus, várias famílias que aguardam desde 2015 a entrega do Residencial, teriam ficado revoltadas com a informação de que o conjunto habitacional será entregue somente na primeira semana de maio, e decidiram invadir o local.

Porém, a invasão não teria se concretizado porque o engenheiro civil, Thiago Arruda, responsável pela empresa Aurora Construtora (que realiza a edificação dos imóveis do Residencial), foi junto com uma equipe e conseguiu convencer os contemplados a desistir da ocupação. A Construtora é responsavél pelo conjunto habitacional até que o mesmo seja entregue à Prefeitura de Várzea Grande.

Em entrevista ao VG Notícias, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, Kalil Baracat, confirmou a tentativa de invasão. Ele informou que a Prefeitura Municipal tinha a intenção de entregar o conjunto habitacional parcialmente (aquelas etapas que estavam prontas), mas o Banco do Brasil e a Construtora Aurora entenderam que seria melhor entregar o Residencial apenas quando todas as etapas estiverem concluídas.

“As pessoas estão um pouco ansiosas para a entrega das casas. Ficamos sabendo da tentativa de invasão, mas tudo já foi resolvido. Nós queríamos entregar o conjunto parcialmente, mas por decisão do Banco do Brasil e da Construtora, ele será entregue de uma vez só. Diante disso vai se levar o prazo de 60 dias para a entrega das casas”, explicou o gestor.

Ainda segundo ele, o que está faltando para entrega do Residencial São Benedito é a conclusão da 1ª Etapa do conjunto habitacional e algumas questões burocráticas (documentos de alguns contemplados).

“Precisamos um pouco de cautela para terminar essa etapa do Residencial, e assim entregarmos a casa para todos contemplados. Na primeira semana de maio vamos entregar o Residencial”, garantiu Kalil.

Vale lembrar que em entrevista ao VG Notícias, o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos que no máximo até 03 de maio de 2017 todos os contemplados do Residencial São Benedito receberão a chave de suas moradias.

O Residencial São Benedito será composto de 1281 casas, sendo a 1ª Etapa (composta por 498 casas), a 2ª Etapa (que tem 500 moradias), e a 3ª Etapa (composta por 283 casas).

Internauta