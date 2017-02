A Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande publicou nesta quinta-feira (16.02) a convocação de 23 aprovados no processo seletivo realizado em maio de 2016. A convocação circula na edição de hoje do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

De acordo com os editais de convocação, os aprovados deverão comparecer a partir da próxima segunda-feira (20.02) até o próximo dia 24, das 08 às 12 horas e das 14 às 17h30, na Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, localizada na avenida Castelo Branco S/N (em frente à Câmara Municipal), munidos de todos os documentos citados no item conforme item 12.3. do Edital nº. 003/2016.

Conforme a publicação, foram convocados nove assistentes sociais, sete agentes administrativo, cinco aprovados para o cargo de psicólogo, um para operador de sistemas e uma contadora.

No edital de convocação alerta que somente na data mencionada é que o município receberá a documentação, sob pena, de desclassificação automática do candidato.

Veja abaixo a lista dos convocados: