VG Notícias

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos em entrevista ao VG Notícias disse que a Prefeitura Municipal tem sofrido com a crise e a queda na arrecadação de seus impostos e nas transferências dos Governos Federal e Estadual, mas que os salários dos servidores públicos e o pagamento dos fornecedores não serão afetados.

“Nós estamos enfrentando uma crise sim, mas estamos procurando fazer com que nada interfira na nossa administração. Estamos com estudos para conter essa crise, e aumentar a arrecadação do município. Apesar de tudo, o salário de novembro e 13° salário já estão em caixa. Os nossos servidores e nossos fornecedores receberam o que é devido em dia”, disse a democrata.

Segundo o calendário de pagamento anunciado por Lucimar, no próximo dia 30 será quitado o vencimento correspondente ao mês de novembro. No dia 20 de dezembro serão pagos os valores referentes ao 13º salário, e no dia 29 de dezembro será quitado para todos os servidores o salário do mês.

Importante destacar que atualmente várias Prefeituras de Mato Grosso estão sofrendo os efeitos da crise atrasando pagamento de fornecedores, prestadores de serviço e de servidores.