A prefeita Lucimar Campos (DEM) efetivou 104 servidores públicos municipais que estavam em estágio probatório desde 2012.

De acordo com portarias publicadas no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta terça-feira (10.11), a democrata homologou o estágio probatório dos servidores aprovados no concurso público de 2011.

Segundo a publicação, foi verificada a aptidão e capacidade dos servidores mediante os critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, durante o período de estágio probatório.

Conforme a portaria, o resultado o final da avaliação de desempenho apontou que os servidores cumpriram todos os requisitos necessários sendo declarados estáveis nos quadros do funcionalismo público municipal.

Clique aqui e confira as homologações