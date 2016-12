A atual namorada do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, resolveu responder a um internauta que a atacou no Instagram. Na resposta, ela diz que Zilu, a ex do sertanejo, sempre soube do relacionamento dele com ela.

Zilu, por sua vez, usou as redes sociais para fazer um desabafo: “Meu primeiro Natal às 17h da tarde! Tudo pelos netos… Papai Noel chega às 19h. Feliz Natal à todos meus seguidores, amigos, familia e todos que vem aqui curtir meus posts. Aqui estão duas das três jóias mais preciosas que o Senhor me concedeu! Sinto uma profunda gratidão à Deus pelos pais que ele me deu… Mas quando penso nos meus filhos, me sinto completamente extasiada com o amor que transborda em meu peito! Como Deus foi generoso comigo… e como Ele me ama!", escreveu Zilu, que continuou:

"Pode existir “ex-marido”, “ex-mulher”, “ex-sogra”, “ex-sogro”, “ex-cunhada”, “ex-o que vc quiser... Mas “ex-filho”, nunca haverá de existir! Filho é laço e não há nada que supere o amor que ele tem por nós. Desejo que o espírito natalino perdure todos os dias nos corações de vocês. E que Deus, no seu infinito amor, os abençoe com sabedoria, paz e muitas alegrias!“, finalizou ela.