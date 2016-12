Nesta semana, o cantor Zezé di Camargo afirmou que pretende fazer as pazes com a filha, Wanessa Camargo. Os dois se desentenderam por causa da amizade de Wanessa com o colunista Leo Dias, que o sertanejo considera um inimigo.Mas a reconciliação não será neste fim de ano. A ceia de Natal terá Wanessa com a mãe, Zilu Camargo, e a irmã, Camila, de um lado, e Zezé com a namorada, Graciele Lacerda, de outro.Em entrevista à Veja, o sertanejo atribui a crise familiar à relação de Leo Dias com Zilu, que teria se aproximado do desafeto de Zezé por ressentimento após a separação:

"Desde que me separei, há uma pretensão por parte dela [Zilu] de desgastar a imagem que construí como homem e ser humano. Eu digo isso sem medo de errar. Foi a maneira dela de me atingir nessa separação. Mulher magoada é supercomplicada de lidar. Ela encontrou no Leo Dias um aliado para me denegrir."

O jornalista diz que está chateado com a filha porque ela também se tornou amiga de Leo Dias. "[Ele é] Um cara que havia perseguido o pai dela, um inimigo dentro da imprensa."O segundo semestre de 2016 foi marcado por conflitos na família Camargo e declarações controversas de Zezé.Em novembro, ele disparou que casou com Zilu em 1982 porque ela estava grávida de Wanessa. "Eu casei com 19 anos porque a Zilu engravidou. Não estou dizendo que ela fez isso de propósito, mas por um descuido ela engravidou."No mesmo mês, Zezé criticou Wanessa e Zilu em seu perfil no Instagram, após a publicação de uma foto das duas com Leo Dias. "Dói ver sua filha abraçada a um dos inimigos de seu pai", desabafou, usando a hashtag #ingratidão.