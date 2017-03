Xuxa Meneghel afirmou em suas redes sociais que seu pai, Seu Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, teria sido vítima de um erro médico no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Segundo a apresentadora, em conversa com uma seguidora, a equipe médica que cuidava de seu pai errou a dose da medicação.

Ao ser questionada pela fã o que havia acontecido com Seu Floriano, Xuxa respondeu: "Erro médico...Hospital Samaritano no Rio. Erraram a dose de um medicamento que desencadeou hemorragias internas...".

Segundo o colunista Leo Dias, o quadro de saúde do pai da apresentadora piorou e ele se encontra em coma no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o colunista, todas as visitas foram temporariamente suspensas e a equipe médica foi trocada a pedido de Xuxa.

Entre um intervalo e outro de trabalho, Xuxa visita sei pai e reza bastante por ele no hospital. A apresentadora também pediu aos fãs para rezarem por ele.

Seu Floriano deu entrada no Hospital Samaritano no dia 24 de janeiro apresentando fortes dores nas costas ocasionadas pela osteoporose. Após ser medicado, ainda na unidade hospitalar, ele teve complicações renais e foi encaminhado para o CTI.