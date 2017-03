Ao olhar pela sacada, a francesa Naphtal Nagtali flagrou um homem agachado sob uma janela no parapeito no alto de um edifício em frente ao seu, em Paris, na França. Completamente nu, ele segurava as roupas e se agachava para se desviar da linha de visão da janela.

A vizinha publicou o vídeo, que já teve mais de 1,5 milhão de visualizações e 8 mil compartilhamentos no Facebook até esta sexta-feira. Ela sugeriu que o cidadão pelado era um amante se escondendo do marido da mulher, dentro do apartamento.

"O que você foi fazer aí, meu irmão?", perguntou a vizinha, que se divertiu com a cena inusitada, na última quarta-feira. O vídeo mostra o homem equilibrado no parapeito do sótão do prédio. É possível contar pelo menos seis andares de altura.

Entre os mais de 15 mil comentários, internautas riam da situação, mas alertavam para o perigo que o homem corria naquela altura. Na China, em fevereiro do ano passado, um suposto amante caiu de uma varanda e precisou ser levado ao hospital. Quatro meses depois, caso semelhante ocorreu na Itália.