R7 Victor se afasta do The Voice Kids após denúncia de agressão

Denunciado pela esposa Poliana Bagatini por agressão, o cantor Victor Chaves se afastou do júri do programa The Voice Kids.

Na abertura do programa deste domingo (26.02), o apresentador André Marques anunciou o pedido de afastamento e esclareceu que este capítulo e o próximo do show já foram haviam sido gravados e, portanto, terão a presença do cantor.

"Em respeito ao esforço das crianças, decidimos manter o programa como ele foi gravado", explicou o apresentador.

André Marques disse ainda que a emissora acompanha a denúncia e espera uma apuração rigorosa.

"A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor inclusive nos procurou, informando que iria se afastar do programa, para se dedicar totalmente a esse caso", disse a emissora.

Poliana Bagatini, 29 anos, está grávida de oito meses e acusa o marido de agredí-la com chutes e pontapés. No sábado (25.02), ela prestou depoimento e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.

O caso está sob investigação. Segundo o jornal O Tempo, a briga começou porque o cantor impediu a esposa de sair de casa.

Repercussão - Mesmo com o programa gravado, há a suspeita de que a emissora tenha editado as falas e aparições do cantor no programa.