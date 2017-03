O cantor Vitor Chaves, sucesso ao lado do irmão com a dupla sertaneja Victor & Leo, prestou depoimento nesse domingo (12.03) na Delegacia da Mulher, em Belo Horizonte. O depoimento que durou duas horas é parte da investigação de denúncia de agressão feita por sua mulher, Poliana Bagatini.

Na ocasião, a irmã de Victor, Paula Chaves, e a mãe, Marisa, prestaram depoimento mais cedo, por cerca de uma hora cada uma, segundo informações do G1.

No último dia 24 de fevereiro, Poliana, que está grávida, fez uma denúncia contra o marido, acusando-o de agredi-la com chutes e socos. Depois de ser agredida, ela conta que foi impedida de sair do apartamento da família por um segurança e pela cunhada, no caso, Paula.

A mãe do cantor também prestou queixa na polícia e deu outra versão do caso, alegando que Poliana estava transtornada, fez ameaças ao marido, se jogou no chão e se debateu.

Victor, naquela ocasião, conversou com a Globo e negou as agressões: "Absolutamente. Eu nunca agredi ninguém na minha vida e muito menos a minha mulher, grávida do João", disse.

O sertanejo foi afastado do 'The Voice Kids', reality show musical da Globo, onde era jurado junto com o irmão, Leo.