Reprodução

O cantor Victor Chaves Zapala, dupla Victor e Leo, foi acusado pela mulher de agressão. Poliana Bagatini foi até uma delegacia da Polícia Civil por volta das 11h da manhã dessa sexta-feira (24) e encaminhada à Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O delegado emitiu uma guia para a realização do exame de corpo de delito, mas Poliana não quis aguardar e foi embora do local.

De acordo com o boletim de ocorrênica, o músico de 41 anos jogou a mulher no chão e a agrediu com chutes algumas vezes. Após a confusão, um segurança do cantor e a irmã dele teriam impedido Poliana de deixar o local, mas uma vizinha ouviu os gritos e ajudou a mulher.

A Polícia Civil vai investigar Victor, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Todas as partes envolvidas, incluindo novamente Poliana, serão ouvidas logo após o feriado de Carnaval, já que a delegacia funciona em esquema de plantão e só deve atender emergências no período.

O casal tem uma filha, Maria Vitória, de pouco mais de 1 de idade, e Poliana está grávida do segundo bebê. Eles anunciaram a gravidez há pouco mais de um mês. Atualmente, Victor é jurado do programa The Voice Kids, ao lado do irmão Leo.