O Brasil, mais uma vez, saiu do Emmy Internacional com um troféu em mãos. "Verdades Secretas", de Walcyr Carrasco, desbancou suas adversárias e foi eleita a melhor novela. A "Regra do Jogo", de João Emanuel Carneiro, também concorria nesta categoria.

'Verdades Secretas' foi uma novela onde mergulhei profundamente, um trabalho feito com a alma. A direção e o elenco também deram esse mergulho para dar vida aos personagens. Foi uma novela inovadora, que trouxe assuntos polêmicos, como a prostituição no mundo da moda - o famoso book rosa - e a destruição humana causada pelo crack. Foi libertador escrevê-la. Em si só, uma viagem profunda ao meu interior como artista", disse o autor.

Além de Walcyr, a comitiva brasileira que recebeu o prêmio contava com as atrizes Camila Queiroz, Grazi Massafera, Guilhermina Guinle e Agatha Moreira, além dos diretores Allan Fiterman, André Felipe Binder, Natalia Grimberg e a produtora de elenco Bruna Bueno.