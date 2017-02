Reprodução

Denis Shapovalov, de 17 anos, estava disputando o jogo decisivo, contra a Grâ Bretanha, na primeira rodada da Copa Davis, quando foi desclassificado. o jovem quis descontar a frustração de ter sido quebrado isolando uma bola. O que o canadense não esperava é que a bolada iria atingir o juiz de cadeira em cheio no olho esquerdo.

O canadense se mostrou arrependido e após o jogo resolveu se desculpar pelo episódio. "Tenho de pedir desculpa ao árbitro e a todos os juízes de linha. O meu comportamento foi inaceitável. Estou muito envergonhado e jamais voltarei a fazer uma coisa destas. Eu me sinto muito envergonhado, constrangido e péssimo por ter decepcionado meu time e meu país".

De acordo com as regras do tênis, o tenista é desclassificado caso atinja qualquer pessoa intencionalmente ou não, dentro ou fora da quadra, quando não estiver disputando um ponto.

Diante do ocorrido, o capitão do time britânico, Leon Smith comentou a situação bizarra. "Foi um pouco surpreendente no final e sinto pelo jovem garoto. Ele tem grande talento e aprendeu uma lição dura hoje".