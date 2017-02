Pedrita Junckes Sabrina Sato posa cobertura de brilho e nada mais

Sabrina Sato é nossa! Inaugurando a nossa super cobertura do Carnaval 2017, a apresentadora, rainha de bateria da Vila Isabel e madrinha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, unifica sua agenta também como mestre de cerimônias do Baile da Vogue e rainha do tradicional Baile de Gala do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Para comemorar, a musa tirou tudo e posou apenas coberta de brilhos para a edição de QUEM Acontece que chega às bancas nesta quarta-feira (08.02).

Com energia de sobra - aos 36 anos, ela diz que se sente com 20 -, Sabrina ainda planeja, depois da folia, engravidar do namorado, Duda Nagle, com quem está há um ano. Dona de um corpão moldado a muita musculação e exercícios funcionais, ela também preparou uma dieta especial para os dias que antecedem o Carnaval: "Carboidrato? Nunca vi, nem comi, só ouvi falar."

Sobre encarar a nudez de forma natural, ela conta: "Desde criança, fico nua na frente do meu pai, irmão, mãe. Acho que os valores estão invertidos. Tem muita coisa pior para esconder do que nosso peito, nossa bunda, mesmo caída ou com celulite", diverte-se.