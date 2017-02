Reprodução

Das páginas policiais dos principais jornais brasileiros à lista de aprovados em uma facudade católica. Esse foi o caminho que percorreu o nome de Suzane von Richtofen, de 2002 a 2017.

Suzane von Richtofen , que foi condenada a 39 anos de prisão por ter matado os pais, foi pré-selecionada nesta segunda-feira (13) para conseguir um empréstimo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em uma faculdade católica privada de Taubaté, no interior de São Paulo.

O nome da detenta está na lista de aprovados para o curso de Administração de Empresas no período noturno, na Faculdade Dehoniana.

Atualmente, Suzane cumpre pena em regime semiaberto em um presídio na cidade vizinha de Tremembé. Antes de começar a estudar, a detenta precisa de autorização da Vara de Execuções Criminais para sair da prisão no horário das aulas.

A mensalidade do curso escolhido por ela, segundo a instituição, é de R$ 596 — que pode ser financiado em sua totalidade pelo governo. Com o Fies, Suzane vai negociar o pagamento da faculdade.

Essa não é a primeira vez que a detenta tenta comEçar uma faculdade após ser presa. Em abril do ano passado, ela conseguiu autorização da Justiça para frenquentar outro curso de Administração, mas não chegou a cursar.

Repercussão

A aprovação de Suzane em uma faculdade pelo Fies amanheceu sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, o nome da detenta apareceu nos Trending Topics (TTs) como um dos termos mais utilizados pelos perfis brasileiros.

Entre comentários surpreendidos e revoltados, algumas mensagens se destacaram na rede social. "Até Suzane Richtofen pensando no futuro dela e você aí, se preocupando com a vida dos outros", escreveu uma internauta.