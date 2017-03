Sophia Abrahão foi 'flagrada' falando de Bruna Marquezine durante o "Vídeo Show", da TV Globo, dessa quinta-feira (09.03).



Tudo aconteceu quando a artista, que atualmente divide a bancada do vespertino com Joaquim Lopes, comentava a respeito da 'comissão de frente' da namorada de Neymar. Sem perceber, o VT acabou e as imagens retornaram ao estúdio, onde a famosa seguia com o papo.

Ao se dar conta de que havia sido pega no meio do bate-papo, a atriz resolveu admitir o tema da conversa.

"[Risos] Estou falando aqui do 'peitão' da Bruna, gente. Eu também quero, será que dá?", disse.

E destacou: "Eu achei bonito".

Vale lembrar que Sophia tem apresentado a atração ao lado de Lopes para substituir Otaviano Costa, que está de férias.