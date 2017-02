Na noite dessa sexta-feira (24.02), Solange Almeida começou a se despedir do comando da banda Aviões do Forró, no show que o grupo fez no Circuito Barra Ondina, em Salvador, na Bahia.

A cantora, que seguirá carreira solo em breve, se apresentou usando um body azul com brilhos e animou os foliões ao lado de Xand.

Em tempo: Solange Almeida gravou no início de fevereiro seu primeiro DVD solo em São Paulo. O projeto contou com as participações de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Anitta e Joelma.

"Estou muito realizada e feliz! Foi tudo muito especial. Foram quase dois anos planejando e apenas um dia de ensaio. Só tenho que agradecer a todos que participaram desse projeto e, principalmente, aos fãs que vieram de todo o Brasil me ver", disse na ocasião ao “Ego”.