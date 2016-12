Em baixa na Record, muitas pessoas acreditavam que Xuxa logo iria para o SBT, mas isso não aconteceu. Porém, agora a loira acaba de ser contratada por Silvio Santos, mas não para ter um programa em sua emissora.

Após Rodrigo Faro e diversos outros artistas, a apresentadora Xuxa Meneghel terá uma fragrância na Jequiti. O perfume que ela usa no dia a dia, já há algum tempo, agora vai chegar ao mercado pela empresa de Silvio Santos, como informa o jornalista Flávio Ricco.

O lançamento acaba de ser confirmado para abril, como novidade para o Dia das Mães. Trata-se de uma fragrância até aqui conhecida como marca pessoal da apresentadora.

Ainda na mesma área de licenciamentos, em breve chegará ao mercado uma linha de esmaltes licenciados pela Xuxa, com um total de 24 cores. No entanto, trata-se de um projeto independente que nada tem a ver com a Jequiti.