Ao que tudo indica, Silvio Santos ficará um longo período longe do SBT. O motivo? O apresentador embarcará neste domingo (25) para os Estados Unidos e não tem previsão de retorno.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o Homem do Baú não informou a ninguém a respeito da data de sua passagem de volta - fato que já se tornou um hábito nos últimos anos.

Contudo, no canal da Anhanguera aguarda-se o retorno do Patrão para a semana do Carnaval - que em 2017 será celebrado na última semana de fevereiro.

Apesar disso, porém, o veterano não deixa a emissora 'abandonada'. Sempre que está de férias, Silvio Santos fala uma ou duas vezes ao dia com Rafael Arena, seu assessor direto, para saber o que anda acontecendo em sua empresa e distribuir algumas tarefas.