Os cães são capazes de se lembrar do que seus donos fizeram no passado recente – o que sugere que a memória desses animais é mais desenvolvida do que se acreditava. Segundo estudo publicado na última quarta-feira no periódico científico Current Biology, os cães apresentam um tipo de memória episódica – a capacidade de voltar mentalmente no tempo e se lembrar de detalhes sobre um evento –, cuja existência foi demonstrada em primatas, mas nunca em cães.

Para chegar a esses resultados, cientistas liderados por Claudia Fugazza, que trabalha em um dos maiores grupos de pesquisa sobre cães do mundo, o MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group, em Budapeste, na Hungria, adaptaram uma técnica de treinamento chamada “Faça como eu faço”, que permite que, por meio de seu comportamento, os cães sinalizem se recordam de determinados eventos.

No total, dezessete cachorros de raças variadas foram treinados para imitar alguma ação humano inédita – por exemplo, subir em uma cadeira ou tocar em um guarda-chuva – quando ouvissem o comando “faça”.

“Dar aos cães o comando ‘faça’ depois de um tempo é de certa forma semelhante a perguntar a eles: ‘você se lembra do que seu dono fez?’”, disse a pesquisadora.

O estudo revelou que cães treinados com o método podem imitar as ações de seus donos, mesmo depois de longos intervalos. No total, 94,1% dos cães imitaram seus donos quando solicitados – 58,8% copiaram seus donos corretamente um minuto depois de verem a ação e 35,3% repetiram a ação uma hora depois. Segundo o estudo, a diminuição das lembranças dos cães de momentos que não estavam revestidos de qualquer importância especial revela que esses animais têm um tipo de memória episódica.

“Presente eterno”

O alcance da memória dos cães é uma questão intensamente debatida na comunidade científica. Alguns especialistas dizem que a memória episódica não existe nos cães, pois esses animais não têm senso de individualidade e parecem viver em uma espécie de presente eterno. Mas, estudos recentes, como o feito pela equipe de Budapeste, trazem cada vez mais evidências de que os cães são capazes de se recordar do passado recente, e isso seria esperado, pois são animais sociais.

“Os cachorros precisam ser capazes de aprender e de se lembrar do que seus donos querem que eles façam, e não haverá sempre uma associação imediata dos eventos no tempo. Então, não é surpreendente que os cães possam se lembrar do comando ‘faça’ depois de um período de tempo, mesmo quando eles não estavam esperando serem solicitados para fazer alguma coisa”, afirmou Marc Bekoff, um ecólogo comportamental e ex-pesquisador da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que não participou do estudo. “Os cães têm ótimas memórias de vários eventos, e este estudo mostra que ainda estamos aprendendo o quão boa a sua memória realmente é.”

Segundo Gema Martin-Ordas, pesquisadora do Instituto de Neurociências da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, o estudo é “interessante”, mas não leva em consideração parte da complexidade envolvida nas memórias episódicas.

“Quando nos lembramos de eventos passados, recordamos não só o que estávamos fazendo (por exemplo, comer), mas também onde (por exemplo, na cozinha), quem estava lá (por exemplo, minha mãe) e/ou quando (por exemplo, ontem). Nesse sentido, seu estudo mostra memórias para o ‘o que’, mas eu acredito que está faltando alguns dos outros componentes. Ainda assim, vale explorar a ideia”, afirmou Gema.