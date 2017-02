Reprocução / TV Record

O SBT acaba de anunciar a contratação de Marcão do Povo, o jornalista que chamou a cantora Ludmilla de “macaca” e, por isso, foi demitido da Record. Ainda não há informações oficiais sobre o trabalho do profissional na emissora de Silvio Santos. Colunista do UOL, Flávio Ricco adianta que ele vai comandar um programa gravado em São Paulo.

O contrato com Marcos Paulo Ribeiro foi assinado na tarde desta segunda-feira, 13. Ao lado do diretor de produção, Leon Abravanel, e do diretor de planejamento artístico e criação, Fernando Pelegio, Marcão do Povo declarou que estar no SBT era um grande sonho e que ele “lutou muito para isso”.

Em janeiro, o comunicador se envolveu em polêmica ao chamar a cantora Ludmilla de “macaca”. O caso foi revelado quando um vídeo ganhou as redes sociais e a funkeira se pronunciou sobre o assunto.

A ofensa aconteceu na Record TV Brasília durante o quadro ‘A Hora da Venenosa’, do ‘Balanço Geral DF’, onde Marcão do Povo trabalhava. Ao lado da jornalista Sabrinna Albert, o apresentador criticou a cantora por seu suposto comportamento com os fãs. “É uma coisa que não dá para entender. Ela era pobre, macaca, pobre, mas pobre mesmo”, disse Marcos, que emendou: “eu também era pobre e macaco, falava isso para os meus amigos. Hoje, digo que sou rico de saúde, graças a Deus”.

Por meio de texto divulgado no Facebook, a cantora comentou o caso e afirmou que a situação precisava ser combatida. “Não deixaremos impune tais atos.

Trata-se de um desrespeito absurdo, vergonhoso. Fica evidente que esse cidadão @marcaoapresentadortv não possui nenhum pudor ou constrangimento em ofender alguém em rede nacional. Isso tem que ser combatido e farei a minha parte, quantas vezes for necessário”.

A repercussão do caso fez com que a hashtag #ProcessaLudmilla chegasse aos trending topics Brasil. Menos de 24 horas depois de ganhar a internet, a Record divulgou que estava encerrando o contrato com Marcão. “A emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso jornalismo”, comentou o canal em texto divulgado na época.

Com a demissão, o ‘Balanço Geral DF’ passou a ser comandado pelo radialista Fred Linhares.