Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal está preso preventivamente acusado de estuprar o próprio filho de 9 anos. Dauvandro Holanda Ayres é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) e está detido, desde 28 de fevereiro, no 6º Batalhão da PM, no Plano Piloto.

Ele passou pelo do Batalhão de Choque (BPChoque) e pela Central Integrada de Atendimento e Despacho da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com informações da polícia, os abusos ocorrem desde o ano passado. A polícia tem posse de imagens feitas por um celular, que comprovam as agressões. Dauvandro também está sendo investigado por agressão e ameaça de morte à ex-esposa. Em novembro do ano passado, ela registrou ocorrência das agressões na 9ª Delegacia de Polícia.