Reprodução

Globo e Record travaram uma verdadeira quebra de braço por Wesley Safadão nos bastidores para contar com o cantor sensação do momento em seus talk shows que estrearam na última semana. Após acertar com o "Adnight", o cearense deu um 'cano' na equipe do marido de Dani Calabresa e gravou uma participação no "Programa do Porchat".

Segundo o jornal "O Dia", o músico havia acertado com Marcelo Adnet uma entrevista para ser exibida na estreia de sua atração, na última quinta-feira (25).

Como o artista não tinha tempo de ir ao Rio de Janeiro, o humorista aceitou ir até Fortaleza para realizar a gravação. Em cima da hora, porém, o bonitão cancelou o encontro.

O motivo teria sido o acerto de Safadão com Fábio Porchat. O integrante do Porta dos Fundos compareceu a um show do cearense, em São Paulo, e o convenceu a ser um dos convidados da estreia de seu talk show na Barra Funda.