Repórter da TV Cultura há 20 anos, Cláudia Tavares desabafou após ser demitida às vésperas do Natal, neste sábado (24). Em seu Facebook, a jornalista fez uma postagem para revelar detalhes de sua saída do canal.

"Coragem vem de core, coração. Meu grande guia. Dia 21 de dezembro de 2016, dia da festa de confraternização dos funcionários da TV Cultura de São Paulo, fica marcado como o dia em que a emissora decidiu não contar mais com meu trabalho como repórter. Foi no meio do plantão de Natal", lamentou.

A repórter relatou momentos antes da sua demissão. "Segunda à noite fiz matéria para o Jornal da Cultura. Ontem cheguei para continuar a jornada. Profissionais cuidaram do meu cabelo e maquiagem. Fui chamada por uma moça com pouco tempo de casa no setor de Recursos Humanos. Senti que seria demitida. Na Redação, nenhum chefe. Parece que o dia foi escolhido a dedo para que ninguém me olhasse nos olhos para dizer a razão do meu desligamento.”

Inclusive, a apresentadora disse que sua dispensa foi ilegal. "A resposta protocolar é sempre uma só: ordens da direção. A nova gerente de RH, com a qual trabalhei na última Semana de Prevenção de Acidentes, recentemente, também não falou comigo. Se trata de uma demissão ilegal, uma vez que teria mais um ano de estabilidade por ter me dedicado à Comissão de Prevenção de Acidentes no último mandato, encerrado semana passada.”

O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo informou que pretende tomar medidas para anular a demissão de Cláudia.