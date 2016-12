Os fãs do Domingo Show, apresentando por Geraldo Luís, poderão conferir novamente as histórias mais emocionantes do programa às sextas-feiras à noite.

Segundo o colunista Flávio Ricco, pelo menos nesse período de férias a Record pretende fazer um compacto do programa de domingo para exibir durante a semana.

No mesmo estilo, após o encerramento da série "Sem Volta", vai estrear o "Melhores Momentos do Fábio Porchat" às segundas-feiras no horário de Xuxa.

O primeiro programa compacto de Geraldo deve ir ao ar no dia 20 ou 27 de janeiro.

A Record tentou convencer o apresentador a comandar um programa noturno diário, mas alegando problemas pessoais, Geraldo não aceitou a proposta.

Por essa razão, Gugu, que renovou seu contrato com a emissora pouco antes do Natal, deverá provavelmente entrar no ar duas vezes por semana para ajudar a completar a programação do canal.