Reprodução

Algumas pessoas que participavam da plateia do programa Domingão do Faustão desse último domingo (05.02) teriam passado mal depois de almoçarem no restaurante South's Place Steakehouse, em São Paulo.

Segundo o colunista Leo Dias, os próprios participantes da caravana entraram em contato com a coluna para contar o caso.

De acordo com as supostas vítimas, elas começaram a passar mal após comerem carne, que estaria estragada.

Procurada pela coluna, uma representante do restaurante disse que desconhece o problema.

Segundo ela, a cozinha é vistoriada diariamente e nesse domingo a própria representante vistoriou o local para atestar a qualidade da comida que estava sendo servida para a plateia do programa.

No total, cerca de 300 pessoas compareceram ao restaurante. As pessoas que passaram mal foram encaminhadas para o Centro Médico da Globo.