Um pastor da África do Sul está causando revolta após afirmar que é capaz de curar as pessoas ao pulverizar inseticida nelas. Lethebo Rabalago afirma ser um profeta e administra a Assembleia Geral de Monte Sião, na província de Limpopo, perto da fronteira com Moçambique.

Em fotos publicadas no Facebook é possível ver o pastor pulverizando as pessoas. Ele disse à “BBC” que spray cura câncer e HIV, mas apenas quando ele aplica o produto. O homem contou, ainda, que pulverizou o rosto de uma mulher porque ela tinha uma infecção nos olhos e que ela “está muito bem porque acredita no poder de Deus”.

Segundo o jornal “Daily Mail”, Rabalago respondeu às críticas, afirmando que as pessoas estavam insultando um profeta. “As pessoas são tão cruéis. Como se pode insultar um Profeta de Deus? Perdoa-lhes, pai, porque eles não sabem o que estão fazendo”, escreveu nas redes sociais.

A empresa fabricante do inseticida, Tiger Brands, disse que não é seguro passar o produto ou qualquer aerossol no rosto das pessoas. “Doom foi formulado para matar insetos específicos que são detalhados nas latas e a embalagem tem advertências muito claras que devem ser respeitadas”, afirmou a empresa.