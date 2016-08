Reprodução

Mais um capítulo envolvendo a polêmica entre os pastores Felipe Heiderich e Bianca Toledo veio à tona nesta quarta-feira (31.08) Felipe - que chegou a ser preso no início de julho após ter sido acusado de pedofilia pela ex-mulher- usou as redes sociais para fazer acusações a Bianca.

Na ocasião, o pastor- suspeito de abusar do próprio enteado, de 5 anos - foi solto seis dias depois, porque, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a prisão era temporária, pedida pela Polícia Civil. E quando o Ministério Público ofereceu denúncia sobre o caso à Justiça, não pediu prisão temporária, apenas medidas cautelares. No entanto, o pastor está proibido pela Justiça de se aproximar de Bianca e do filho dela.

No post feito nesta quarta-feira, o pastor diz ter sido vítima de um "plano maquiavélico" e se declara inocente. Ele afirma ter sido mantido em cárcere privado, dopado e levado a uma clínica psiquiatra, onde também teria sido dopado e amarrado. As afirmações confrontam a versão de Bianca, que no início do processo disse que o pastor teria confessado as acusações de abuso, tentado suicídio e sido avaliado em uma clínica psiquiátrica.

Procurado pelo EGO, Silva Neto, advogado de Bianca, rebateu as acusações. "Uma criança foi molestada e traumatizada para o resto da vida e agora ele está alegando isso como se fosse a vítima e uma criança de 5 anos o algoz. Nos vamos comparecer perante a autoridade policial na semana que vem e ela (Bianca) vai prestar esclarecimento sobre esse absurdo. Ele está dizendo que os médicos que deram o laudo são criminosos, todo mundo é criminoso menos ele? É um absurdo."

No post, Felipe ainda mostra uma cópia do que seria um mandado de intimação para Bianca depor no último dia 25 sobre as acusações de cárcere privado e diz que a ex-mulher não compareceu na data em que foi intimada.

Mais uma vez o advogado da pastora falou por ela. "Bianca não recebeu essa intimação. Ela viajou para Dallas, nos Estados Unidos, para um compromisso profissional sem saber dessa intimação, mas ela volta ao Brasil no final de semana e na segunda-feira, 5, vai comunicar a delegada e se colocar à disposição para depor na quarta-feira, 7."