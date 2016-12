Reprodução / Twitter / Erin Edwards O pastor (de camisa azul) abraço o acusado de ter matado seu filho

Um australiano teve um encontro emocionante com o motorista acusado pela morte de seu filho, na cidade de Springwood, em Brisbane, na Austrália, nesta sexta-feira (30.12). O crime aconteceu no Natal. Segundo as autoridades, Adrian Murray, de 24 anos, dirigia alcoolizado quando atropelou a vítima, Josiah Sisson, de 9 anos. Mesmo assim, o pai do pequeno, Karl Sisson fez questão de perdoar o responsável pela morte do pequeno. As informações são do jornal "ABC News".

O encontro aconteceu na igreja onde Karl ministra seus cultos, no dia seguinte à tragédia. Emocionados, o pai da vítima e o acusado pelo crime se abraçaram e choraram. "Ele caiu nos braços de Karl, que foi corajoso o bastante para segurá-lo e tratá-lo com cortesia", disse Peter Field, que também é pastor na instituição. "Como é de se imaginar, foi um momento de muita emoção para todos", acrescentou.

A morte de Josiah aconteceu enquanto ele estava no quintal observando os enfeites natalinos colocados ao redor de sua casa. Murray perdeu o controle do veículo e o atropelou. Ele foi acusado de homicídio e aguarda o início de seu julgamento em liberdade.

De acordo com o "Daily Mail", os pais da vítima querem "seguir em frente" e esquecer a tragédia e, por isso, começaram o processo de perdoar o acusado pelo crime.