Padre Fábio de Melo passou por uma situação inusitada no passado. A história, que tem surpreendido fãs, foi relatada na biografia do religioso, "Humano Demais", escrita por Rodrigo Alvarez, e indica a perseguição de um apresentador.

"Mas a pior de todas as invasões veio de uma personalidade brasileira, um apresentador de televisão assumidamente homossexual, que viajou algumas vezes a Taubaté na expectativa de encontrá-lo. Dizia ao porteiro que esperava que seu rosto conhecido servisse para abrir as portas", contou o jornalista.

Contudo, o porteiro do condomínio onde o padre morava tinha ordens para não indicar nenhuma informação sobre sua rotina. Mesmo assim, o tal famoso costumava deixar presentes. "Um dia, resolveu ir a um show do padre, usou suas credenciais de pessoa famosa para entrar no camarim e fez a reclamação: 'O porteiro do seu prédio é grosso demais!'. Entregou-lhe um presente e como jamais seria correspondido em suas expectativas, resolveu desistir", acrescentou o escritor.