Arquivo Pessoal

Celebrando por sete anos as missas no Rincão do Meu Senhor, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, Padre Bruno Costa se despediu neste fim de semana dos fiéis.

Conhecido por celebrar missas emocionantes, o padre que veio de João Pessoa para Mato Grosso agradeceu o carinho da população.

“Foram muitas vitórias, lágrimas, sorrisos, tristezas, mas em tudo, sempre um olhar de esperança. Quero agradecer a todo o Mato Grosso. Vocês me fizeram padre, cheguei aqui com dois anos de sacerdócio e estou saindo com nove”.

Para a despedida, o padre lançou neste sábado (04), o DVD “Orações em Canção”. Ele segue para o Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da Canção Nova, no interior de São Paulo.