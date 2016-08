Multados por não declararem como salários valores pagos como direito de imagem, o atacante Neymar e o pai do atleta pagaram cerca de R$ 460 mil à Receita Federal.

Eles chegaram a entrar com um primeiro recurso para anular a penalidade, mas tiveram o pedido negado pela Justiça. Entraram com novo recurso e, segundo o Blog do Perrone, acabaram desistindo e tiveram o pedido de desistência aceito em 17 de agosto.

A próxima batalha do jogador e do pai é derrubar uma multa de R$ 193 milhões, também oriunda da Receita Federal, que acabou por bloquear parte dos bens do atleta.