Quanto vale um cupido? E quando ele ajuda na reaproximação de um craque do futebol com uma estrela da televisão? Não custa pouco. Neymar que o diga. O jogador resolveu presentear o promoter David Brazil por ajudar a convencer Bruna Marquezine a voltar para seus braços. O presente foi um carrão, um Toyota Hilux, modelo 2017, avaliado em cerca de R$ 150 mil.

Próximo dos dois, David teve um papel fundamental na recente reconciliação do badalado casal, que atualmente vive uma espécie de lua de mel na Europa, entre um jogo e outro do atacante pelo Barcelona.

Neymar e Bruna Marquezine tiveram a primeira recaída, depois de quase dois anos separados, numa festa junina na casa de Angélica e Luciano Huck, em 2016.

Depois, eles voltaram a se reaproximar durante a Olimpíada do Rio. Em todo esse tempo, a pedido do jogador, o promoter fez o meio de campo, batalhando pela volta definitiva do casal. Os dois, no entanto, só assumiram publicamente que estavam juntos de novo no fim do ano passado.