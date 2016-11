Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena neste sábado (26.11), no concurso 1880. O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-(30.11) e poderá pagar prêmio de até R$ 20 milhões. O sorteio foi realizado em Baixo Guandu, no Espírito Santo.

As dezenas sorteadas são: 05-16-19-37-51-56.

A Quina teve 65 apostas vencedoras, cujo prêmio será de R$ 33.082,62. A Quadra registrou 5.045 apostas ganhadoras. O prêmio de cada uma delas será de R$ 608,91