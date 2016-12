Ao que parece, Ximbinha tem enfrentado problemas com a suposta namorada, Karen Kethlen Fernandes. Isso porque a jovem teria implicado com as vocalistas da banda XCalypso, da qual Ximbinha é guitarrista.

Rumores dão conta de que a moça fica incomodada quando as moças precisam dormir na casa do músico, segundo a colunista Fabíola Reipert.

Para quem não sabe, Karen foi apontada como pivô da separação de Ximbinha e Joelma, em agosto de 2015.

Desde então, os dois são vistos juntos com frequência. Apesar disso, nem o músico, nem a jovem assumiram o relacionamento.