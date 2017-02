Reprodução

Só em abril é que a deputada britânica Chloe Smith, eleita por Norwich North, é que deverá voltar ao trabalho após terminar a licença de maternidade. Mas, em dia de votação histórica, esta deputada britânica optou por interromper a licença e foi ao Parlamento, com o bebé nos braços, para votar.

O momento foi filmado pela Parliament TV e até poderia ter passado sem ter tido grande atenção. Mas foi o próprio John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns, que quando a viu atrapalhada lhe disse: “Não se acanhe, o bebé é bem-vindo. Não há problema”.

E foi assim que o pequeno Alistair participou, ao colo da mãe, na votação do Brexit que dá poderes a Theresa May para invocar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que irá abrir caminho oficialmente à saída do Reino Unido da União Europeia.

No próprio site da deputada a interrupção da gravidez foi referida e o Evening Standard já partilhou o momento no Twitter, como pode ver acima.

Quanto à votação, 498 votos votaram favoravelmente para dar ‘luz verde’ ao Brexit, enquanto 114 deputados votaram contra.