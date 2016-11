Uma mulher morreu após se engasgar com um sanduíche no bar da irmã. Tina Ferchal, de 44 anos, estava com amigos quando sofreu uma parada cardíaca grave e uma lesão cerebral durante o trágico incidente. Segundo o jornal “Mirror”, o caso aconteceu no início do ano e foi julgado esta semana pelo Tribunal do norte de Staffordshire, na Inglaterra.

A irmã de Tina, Dominique Moultm, contou como o caso aconteceu. “Eu e meu marido a pegamos de carro e fomos para o bar. Nós estávamos rindo e brincando no carro e nada parecia fora do comum. Ela subiu para pegar um lanche do bufê frio e veio pulando escada abaixo”, contou, acrescentando que a irmã não conseguia falar.

Segundo Dominique, Tina estava tentando falar mas as palavras não saiam. “Eu pensei que ela estava brincando, e pensei que ela iria começar a rir e falar comigo, mas então eu percebi que ela não estava brincando. Ela parecia confusa, mas não com medo. Nós colocamos ela numa cadeira, mas seu rosto e braço caíram e pensamos que ela tinha tido um acidente vascular cerebral”, lembrou a mulher.

Os médicos contaram que a asfixia causou a parada cardíaca e, consequentemente, seu cérebro também ficou sem oxigênio, causando lesões graves. A mulher chegou a ficar internada por três dias, mas não resistiu aos danos e morreu.