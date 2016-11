A noitada não acabou nada bem para esse sujeito da foto acima. É um tailandês, casado, que saiu para a balada sem avisar a esposa. Ao amanhecer, ele teve uma surpresa: a mulher apareceu para tirá-lo da rua. Foi até lá bem brava e, pior, armada com um pontiagudo facão, que ela apontou diretamente para o rosto dele. A ameaça ocorreu no meio da rua, em Bancoc, na Tailândia, diante de pedestres espantados, e foi filmada por um deles.

O vídeo, postado nas redes sociais, viralizou e correu o mundo. Jaraporn Chaiyasat, um sujeito que passava pelo local, viu tudo e fez as imagens com seu celular

"A mulher estava bravíssima e fora de controle. Parece, pelo que ouvi dela gritando, que o marido tinha saído de casa sem avisar e ficou a noite toda fora", conta Chaiyasa

O vídeo começa com a mulher abordando o marido, que estava sentado, aparentemente bêbado, na frente de um bar com um amigo, perto de uma barraca de comida

Grita com ele e pede para o sujeito entrar no carro. "Ela esbravejava muito. Reclamava que o marido tinha saído de casa sem dizer para ela aonde iria e que esperou até de manhã por ele sem ter resposta", contou o homem que filmou a cena. "Você vai entrar nesse carro e vai pra casa A-GO-RA", ordenbou

Diante da resistência do marido, a mulher deu as costas e foi até o carro dela. Abriu a porta e, diante das testemunhas atônitas, sacou um facão.

Armada, ele foi, decidida, até o marido. Levantou o facão. Parecia que iria esfaqueá-lo, mas bateu com o facão no marido.

Deu vários golpes, sem feri-lo. E deu o ultimato: "Ou você entra no carro agora ou isso aqui não vai acabar bem".

Atordoado, e morrendo de medo, ele parece concordar em entrar no carro. Ele entra e se acomoda no banco, mas, assim que a mulher se afasta um pouco, ele volta para a calçada.

Ainda mais irritada, a mulher levanta o facão mais uma vez contra o marido. E bate outra vez na altura da barriga.

O marido tenta mais uma vez acalmá-la, sem sucesso. Ela então repete o golpe, enquanto o sujeito, amedrontado, implora: "Calma, fica calma!".

Em seguida, deixa os pedestres assustados e o marido, pálido, quando aponta a arma para o rosto dele. Fica na posição de quem vai atacar para valer.

Mas, como uma ninja segurando uma espada, a mulher estaca. Olha, sem se mexer, parecendo que iria machucá-lo. Mas ela abaixa a faca e dá golpes novamente no corpo dele,com a parte plana da lâmina, sem feri-lo.

"E agora? Vai me obedecer ou não?", ela diz, diante do marido que parece estar se desmanchando de medo.