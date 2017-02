O cadeirante José Severo dos Santos, conhecido com Zé da Cadeira, foi assassinado a facadas pela mulher, Maria José, em Murici, Alagoas.

O corpo foi encontrado em um buraco no quintal da casa do casal quase uma semana depois do desaparecimento.

Maria José, conhecida como Dirleide, era casada com José havia 17 anos. O casal tem um filho de 14 anos.

Depois do desaparecimento do homem, a mulher depôs na delegacia dizendo que ele havia saído para caçar com amigos e não voltou para casa. A família da vítima não confiou na história de Maria José e começou a investigar o caso.

Um dos pontos que levantou a suspeita foi que a cadeira de rodas estava próxima ao buraco onde estava o corpo.

Depois de pressionada, Maria José se entregou à polícia. Maria José matou o marido a facadas enquanto ele dormia. Ao acordar, José começou a gritar e a mulher o asfixiou com o lençol da cama.

Após o assassinato, Maria levou o corpo para o quintal, abriu um buraco raso, enrolou em um lençol e cobriu com cimento.

Agora a delegacia fará os procedimentos legais para que a agressora fique presa.