Manitoba Courts O juiz Murray Thompson considerou a mulher culpada pelos crimes

Uma mulher foi acusada nesta segunda-feira de esconder os corpos de seis filhos recém-nascidos dentro de um depósito, em Winnipeg, no Canadá. Em uma sessão judicial, na corte da província de Manitoba, Andrea Giesbrecht, de 42 anos, foi considerada culpada em seis acusações pelo crime de ocultação de cadáver de crianças. Se condenada, a canadense pode pegar mais de 12 anos de prisão. As informações são da agência de notícias “BBC”.

Os restos mortais dos recém-nascidos foram encontrados em outubro de 2014 por funcionários do serviço de limpeza do depósito, que acionaram a polícia após a descoberta. A mulher foi presa logo em seguida.

Os corpos estavam em estágios de decomposição diferentes e, por isso, as autoridades não conseguiram definir as causas das mortes dos bebês. De acordo com Thompson, evidências colhidas por legistas indicam que os recém-nascidos foram mortos após o parto.

Investigadores do caso também descobriram ainda que nas seis vezes em que engravidou, Andrea nunca procurou médicos para acompanhar as gestações.

“As evidências médicas mostram que eles (os recém-nascidos) provavelmente nasceram vivos”, disse o juiz . “Não há evidências de complicações durante as gestações (de Andrea). Todas as ações dela levam a uma conclusão: que Giesbrecht estava ciente de que essas crianças iriam nascer com vida e quis esconder o fato de ter estado grávida”, acrescentou.

Ainda não há data prevista para o anúncio da pena da canadense.