A americana Margaret Baudinet teve o Natal que sonhou durante seis meses, após dar à luz cinco bebês no último dia 6 de dezembro. Apesar de terem nascido prematuros, ocorrência normal em caso de gravidez múltipla, as quatro meninas e um menino chegaram saudáveis ao mundo, com a ajuda de uma equipe médica com 24 pessoas.

Margaret e seu marido, Michael, moravam no Estado de Virgínia, mas se mudaram temporariamente para o Arizona, onde poderiam ficar próximos do médico John Elliott, especialista em casos com o da família Baudinet. Em entrevista à emissora NBC, na semana passada, Margaret comentou que os bebês seguem internados no hospital Dignity Health St. Joseph’s, mas devem ser liberados no mês que vem.

A complexa cesariana para retirar os cinco bebês, todos com menos de 1,5 kg, durou 17 minutos. O time médico incluiu dois anestesistas, três cirurgiões e diversos funcionários de uma equipe de tratamento intensivo. “Precisa de muitas pessoas para fazer o trabalho correto”, comentou Margaret.

O médico William Chavira, que auxiliou o parto, disse à NBC que tudo correu tranquilamente porque a equipe estava preparada para o processo. “Foi praticamente uma cesariana de rotina, exceto que ao invés de um bebê, parecia um carro de palhaços”, brincou Chavira. “Eles não paravam de vir”.

Quando seus filhos estiverem preparados para irem para casa, o desafio de Margaret e Michael será lidar com a nova rotina com os bebês. O casal também criou uma campanha em um site de financiamento, para ajudar a cobrir os gastos de levar os quíntuplos para Virgínia. “Imagino que com cinco recém-nascidos, eu terei muitos sentimentos nos próximos anos”, disse a mãe. “Mas estou bem com isso, era o que queríamos”.