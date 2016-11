Uma mulher tentou se suicidar na tarde desta terça-feira na frente de Luciano Huck. A equipe do ‘Caldeirão’ estava gravando a entrega de uma escola de música no Conjunto Esperança, no bairro do Mondubim, em Fortaleza, quando uma senhora não identificada cortou os pulsos e se jogou na frente de Huck.

Ela foi socorrida e levada para um hospital local ainda com vida.