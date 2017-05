Divulgação

A 11ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, realizada pelo Ministério de Direitos Humanos, ocorrerão entre os dias 23 a 28 de maio de 2017 em Cuiabá. Com produção nacional do Instituto Cultura em Movimento (ICEM) e patrocínio da Petrobras e banco Itaú. O evento será realizado nas 26 Capitais do país e no Distrito Federal, em centros culturais, instituições públicas e privadas e escolas.

A sessões dos dias 23 a 28 de maio, serão gratuitas, a mostra será Cine Sesc Arsenal, e estão programadas para às 14h, 16h, 18h e 20h.

Nesta edição, o circuito principal conta com 29 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, divididos em três mostras: Panorama, Temática (que abordará questões de gênero) e Homenagem (com foco na obra da cineasta Laís Bodansky). Uma novidade este ano é a Mostrinha, voltada para o público infanto-juvenil e que exibirá outros oito curtas-metragens.

Já a mostrinha ocorrerá de 24 a 26 de maio nas escolas municipais Jescelino Reiners e Dr. Orlando Nigro, e no Complexo Pomeri, no período diurno.

Em cada Capital, a Mostra ficará em cartaz de cinco a seis dias e a expectativa é receber um público de mais de 30 mil pessoas em todo o país. Todas as exibições serão gratuitas. No site da Mostra - http://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br - é possível acompanhar quais sessões serão seguidas de debate e quais terão audiodescrição.