Uma americana registrou ao vivo em seu perfil no Facebook o momento em que o companheiro, de 26 anos, e o sobrinho, de apenas 2, morreram após serem baleados durante um tiroteio em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, na última terça-feira. O trio estava dentro de um carro que foi emboscado por criminosos. A polícia americana apura uma disputa de gangues locais como causa dos homicídios. As informações do jornal “Los Angeles Times”.

O crime aconteceu por volta das 13h (horário local). No vídeo, a mulher, identificada penas como Breunna, dirige o veículo. Dentro do carro, estão também o companheiro e o sobrinho. Todos cantam e brincam. De repente, a motorista percebe a abordagem dos suspeitos. Em seguida, é ouvido o som de tiros. A mulher corre e pede ajuda. As imagens chocaram internautas.

Segundo a polícia local, os três suspeitos, que ainda não foram identificados, efetuaram pelo menos 12 tiros contra a família. O pequeno Lavontay White foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu ao ferimento. O tio dele, cujo nome não foi divulgado, também foi atingido na cabeça e morreu na hora. O homem seria o alvo do ataque. Breunna, que está grávida, levou um tiro no abdômen. Ela está internada em um hospital da região.

Segundo Eddie Johnson, superintendente da polícia local, o homem morto no tiroteio seria membro de uma gangue da região e os suspeitos de matá-lo de outra facção.

O caso segue sendo investigado.