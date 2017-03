Debbie Weldon/AP Jax e Reddy comemoram na barbearia após o corte de cabelo

Um menino branco de cinco anos quis ter um corte de cabelo igual ao do amigo negro para deixar a professora confusa em distingui-los, porque no olhar da criança, esta era a única diferença entre os dois. A história, publicada pela mãe dele nas redes sociais, ultrapassou 135 mil curtidas e 75 mil compartilhamentos, ensinando aos adultos que as pessoas são iguais, independentemente da sua cor de pele. As informações são da agência de notícias "Associated Press".

“Ele disse que mal podia esperar para ir para a escola na segunda-feira com o seu novo cabelo como o de Reddy, de forma que a professora não fosse conseguir distingui-los. Ele pensou que seria hilário confundir a professora com o mesmo corte de cabelo”, contou Lydia Stith, mãe de Jax na publicação.

“Aqui está uma foto de Jax e Reddy na festa de Natal. Tenho certeza que todos vocês veem a semelhança. Se isso não for prova de que ódio e preconceito são ensinados, eu não sei o que é”, afirma Lydia.

Jax e Reddy estudam em Kentucky, nos Estados Unidos, e acreditam que tendo o mesmo estilo de cabelo, a professora não conseguiria diferenciá-los. A “Wave-TV” acompanhou os meninos até a barbearia, onde Reddy afirmou “Jax sou eu...e eu sou Jax”.