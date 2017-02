O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN), da Marinha, divulgou as primeiras informações sobre o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) para 2018. As inscrições para as 1.300 vagas estarão abertas de 2 a 30 de março, de acordo com o edital publicado no “Diário Oficial da União” desta quinta-feira.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e ter entre 18 e 21 anos de idade, em 1º de janeiro de 2018. No total, 20% das oportunidades são voltadas para candidatos negros.

Serão 1.060 oportunidades no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), na Zona Oeste do Rio, destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Sul e Sudeste. Há também 240 chances no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília, voltadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nos dois casos, as convocações vão obedecer a ordem de classificação no concurso.

Durante o curso, a remuneração mensal será de R$ 769.

O exame de escolaridade terá provas de Língua Portuguesa e Matemática, marcadas para o dia 30 de maio. Além disso, os candidatos passarão por uma Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Exame Psicológico, Teste de Suficiência Física e Verificação de Documentos.