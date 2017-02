A iminente soltura do goleiro Bruno não foi muito bem aceita pela mãe de ex-modelo Eliza Samudio, Sônia Moura. Ela afirmou que a decisão do Ministro do STF Marco Aurélio Mello lhe causou 'muita indignação'.

- O momento é de muita indignação. Infelizmente não podemos confiar na Justiça dos homens, só na de Deus. É uma dor que reacende - disse Sônia, avó de Bruninho, fruto do relacionamento do goleiro com a modelo, que tem sete anos.

Sônia também revelou acreditar que, mesmo preso há sete anos, Bruno ainda ficou pouco tempo na cadeia. Aos seus olhos, pouco importa se ele está arrependido ou não.

- Infelizmente, ele ficou menos de sete anos preso. Se ele está arrependido, eu não sei e não quero saber. Não me interessa - desabafou Sônia, vendedora de doces, que está morando em em Anhanduí, um distrito localizado a cerca de 40 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Por fim, ela destacou que evita falar à criança sobre o 'paradeiro' do pai. O mais importante agora, acredita, é continuar tocando a vida e esquecer o que houve em 2010.

- A gente evita falar no assunto (goleiro Bruno) até para o bem da criança. Melhor esquecer e tentar viver a vida. Não pensei nisso, não penso nele. Não queremos nada dele, nem uma aproximação . É uma dor que nunca vamos superar. Meu neto tem saúde e no final o que importa é isso. Não podemos esperar nada de ninguém - completou.