Reprodução Ludmilla mostra carrão conversível que comprou por R$ 400 Mil

Ludmilla está podendo! Emplacando um sucesso atrás do outro desde 2013, quando estourou, e com a agenda de shows lotados, a cantora de 22 anos também está com a conta bancária cada vez mais cheia. É de propriedade dela o Porsche conversível vermelho, avaliado em R$ 400 mil, que ela anda circulando por aí.

Além deste carro, Ludmilla tem um outro na garagem da sua casa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Só que se trata de um mais baratinho, uma Blazer Chevrolet, avaliada em R$ 140 mil.

No ano passado, a artista se deu de presente uma lancha, que custou a bagatela de R$ 300 mil, e um jet ski, de R$ 35 mil. Ela ainda possui um casarão avaliado em R$ 1,5 milhão, onde mora com a família, e planeja comprar um outro imóvel no mesmo bairro. Quem pode, pode...