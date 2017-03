Nessa terça-feira (28.02), o cantor Léo Santana participou de um show no carnaval de Salvador e acabou recebendo vaias do público direto devido ao seu atraso para o evento.

Segundo o site 'RD1', algumas pessoas que estavam no local disseram que o cantor deveria se apresentar por volta 2h da madrugada no Camarote “Sfrega”, onde Open Bar do local encerrava às 4h.

"Ele passou no Bloco Balada em frente ao camarote, por volta da meia-noite. Adivinhe que horas ele começou a tocar no Camarote Sfrega? Isso mesmo, 4h!”, relatou a pessoa, contanto que o atraso provocou a ira dos foliões que estavam presentes no local festa.

A equipe do camarote foi obrigada a esticar o horário do Open Bar para fazer com que as pessoas permanecessem no local, já que muitas já tinham ido embora pelo atraso. Ainda segundo a publicação, a justificava do atraso seria que Léo não estava conseguindo sair de Ondina e chegar ao Camarote.