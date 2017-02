Convidada para gravar um episódio da segunda temporada do "Vai, Fernandinha", do canal pago Multishow, Larissa Manoela precisou cancelar o compromisso na última segunda-feira (20) por causa de um susto.

A atriz estava a caminho do local onde encontraria a apresentadora Fernanda Souza, mas se machucou: a porta do carro que a conduziria acertou sua boca. Segundo o jornal "Extra", rumores indicaram que ela teria quebrado um dente, mas a assessoria da famosa negou.

"Ela foi ao dentista devido ao inchaço, mas pouco tempo depois, após passar gelo, ficou tudo bem", garantiu a representante da artista.

Em tempo: De férias das telinhas desde o fim de "Cúmplices de Um Resgate", do SBT, no fim do ano passado, Lari tem participado de gravações dos longas "Meus 15 Anos" e "Fala Sério, Mãe".